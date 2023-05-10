Переговори щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії можуть затягтися, - Reuters

За словами одного дипломата, переговори між послами ЄС будуть спекотними, оскільки одні країни вважають санкції надто м'якими, а інші побоюються завдати шкоди їхнім міжнародним зв'язкам. Як зазначили кілька дипломатів, точки зору, що сильно різняться, означають, що швидкої угоди не очікується.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу торгових обмежень Росії, що вже діють, і були розроблені "в дуже тісній співпраці" з країнами "Великої сімки" (G7).

"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом і його використовуватимуть обережно", - вона сказала.

Вона додала, що ЄС припинить транзит через Росію здебільшого свого експорту, включаючи високотехнологічну продукцію та деталі для літаків.

Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, підготовленою Єврокомісією, повідомили, що вона включає внесення до чорного списку десятків нових компаній, у тому числі з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Згідно з джерелами, нові санкції передбачають, що нафтовим танкерам не дозволяється розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з відключеними GPS-трекерами.

Швидка угода не очікується

Усі 27 країн ЄС мають погодитися, щоб нові санкції набули чинності, що стане 11-м раундом таких заходів блоку з того часу, як Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року.

Це буде вперше, коли блок націлився на Китай через звинувачення у ролі Пекіна у війні, проти чого міністерство закордонних справ Китаю застерегло ЄС.

Дипломатичне джерело з країни ЄС, жорстко налаштованої щодо Росії, було розчароване тим, що пропозиція Єврокомісії не включала припинення імпорту російських алмазів або співробітництво в галузі ядерної енергетики.

Ця людина сказала, що торгові збитки в рамках цієї пропозиції оцінюються в 500 млн євро в порівнянні з 11 млрд євро в попередньому раунді.

Водночас дипломатичне джерело з країни, яка критикує санкції, сказало, що пропозиція про націлювання на треті країни має викликати напружену дискусію.