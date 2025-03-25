Переговори в Саудівській Аравії: про що говорили США з Україною та РФ і чи є результат

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Головне про переговори в Ер-Ріяді

Черговий етап переговорів щодо завершення війни в Україні відбувся 23-25 березня в саудівському Ер-Ріяді. США провели два раунди консультацій із делегацією України (23 і 25 березня), між якими 24 березня зустрілися з росіянами. Найдовше тривали переговори з РФ - близько 12 годин.

У Саудівську Аравію цього разу приїхали не учасники попередніх зустрічей, а технічні команди.

Делегацію від України очолив міністр оборони Рустем Умєров . Також були присутні заступник голови ОП Павло Паліса , військові, енергетики та фахівці, які знаються на портовій інфраструктурі;

. Також були присутні заступник голови ОП , військові, енергетики та фахівці, які знаються на портовій інфраструктурі; Американську сторону представляли: старший директор Ради національної безпеки Білого дому Ендрю Пік і високопоставлений чиновник Держдепартаменту США Майкл Антон ;

і високопоставлений чиновник Держдепартаменту США ; Учасники російської делегації: голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасін і радник голови ФСБ генерал Сергій Бєсєда.

На порядку денному було обговорення деталей пропозиції США щодо тимчасового перемир'я. За повідомленнями сторін, у ході переговорів торкнулися питань припинення атак по об'єктах енергетики та відновлення безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря, зокрема припинення атак на українські порти.

Нагадаємо, під час попереднього раунду переговорів Штати запропонували повне перемир'я у війні на 30 днів. Україна на нього погодилася, а в Росії заявили, що готові на паузу в ударах по енергетиці, і хочуть відновлення Чорноморської ініціативи.

Також кремлівський диктатор Володимир Путін висунув низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

Українська сторона про зустріч

Перший раунд переговорів між Україною та США відбувся 23 березня та тривав близько 5 годин. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, на зустрічі йшлося про ключові питання в енергетичній сфері.

Згодом в Офісі президента повідомили, що в перший день консультацій оговорювали також безпеку судноплавства у Чорному морі. Говорили про безпеку Чорноморського порту, трьох великих одеських портів, херсонського і менших.

"Україна, яка домінує сьогодні в Чорному морі завдяки дронам, теж візьме не себе зобов'язання, якщо Росія проявить "добру волю" до миру", - розповів радник глави ОП Сергій Лещенко про умови української сторони для відновлення безпеки у чорноморській акваторії.

Другий раунд переговорів відбувся 25 березня - вже після зустрічі американців із росіянами.

Як зазначили в ОП, те що обговорювали США та Росія потребувало зворотного зв'язку з боку української делегації. Тому заступник керівника Офісу Павло Паліса мав в Ер-Ріяді ще одну зустріч з американською делегацією.

Щодо спільної заяви за підсумками зустрічі Лещенко повідомив, що це питання може вирішуватись в останній момент. До того ж консультації були технічними, а спільні заяви роблять, як правило, за підсумками політичних переговорів, пояснив радник керівника ОП.

Що сказали у Путіна

Переговори між делегаціями США та РФ тривали 24 березня близько 12 годин. Журналісти дізналися, що сторони готують спільну заяву і мають оприлюднити її сьогодні зранку за київським часом. Втім цього не сталося.

Спочатку речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що спільної заяви не планується, оскільки переговори були технічними. За його словами, про підсумки російсько-американських консультацій "доповіли Москві та Вашингтону" і вони "аналізуються".

Пєсков також додав, що планів на "тристоронню зустріч представників РФ, США та України" поки що немає, як і на розмову Путіна і Трампа.

Проте невдовзі у Кремлі звинуватили Україну у відсутності підсумкової заяви. Перший заступник голови комітету РФ з оборони та безпеки Володимир Чижов заявив, що спільна заява не була ухвалена через позицію України, але деталей він не розкрив.

Своєю чергою учасник попередньої зустрічі США та РФ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що в Саудівській Аравії йшлося про питання безпечного судноплавства в Чорному морі. Він сказав, що Москва нібито виступає за відновлення Чорноморської ініціативи, але без "двозначностей".

"Росія хоче, щоб ніхто не намагався відвадити її від ринку зернових і добрив", - пояснив Лавров умови російської сторони.

Член російської делегації на вчорашніх переговорах Григорій Карасін, охарактеризував зустріч з американцями як інтенсивну, складну, але дуже корисну.

Карасін сказав, що особливу увагу на переговорах було приділено залученню міжнародного співтовариства до подальших обговорень. За його заявою, до наступних етапів переговорів будуть залучені ООН та інші країни.

Як США оцінюють переговори

Американська сторона наразі не робила офіційних заяв за підсумками з переговорів у Саудівській Аравії. Деякі подробиці з'явилися у публікаціях ЗМІ та в оцінках представників держорганів.

Зокрема Reuters написало, що після зустрічі з російською делегацією 24 березня в США дали позитивну оцінку досягнутим результатам стосовно пропозиції щодо припинення вогню між РФ та Україною в Чорному морі.

Як повідомляло джерело видання в Білому домі, на переговорах було досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом". Вочевидь, йшлося про спільну заяву з РФ, яка так і не була оприлюднена.

У Державному департаменті США зазначили, що в Саудівській Аравії йшлося про можливість розширення режиму припинення вогню "на Чорне море", щоб відновити "мирну комерційну діяльність".

При цьому речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Україна та Росія нібито близькі до повного припинення вогню, як ніколи раніше.

Також відомо, що сьогодні радник президента США з нацбезпеки Майк Волц сьогодні, 25 березня, має обговорити з російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі. Після чого він планує переговорити з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

При підготовці використовувалися: публікації Reuters, Fox News, російських ЗМІ, заяви міністра оборони Рустема Умєрова та радника глави ОП Сергія Лещенка в ефірі телемарафону.