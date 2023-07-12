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Переговори про продовження "зернової угоди" тривають, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переговори про продовження угоди про експорт українського зерна, термін дії якої закінчується 17 липня, тривають.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

За його словами, президент України Володимир Зеленський "хоче цього, і в пана Путіна є деякі пропозиції".

"Ми працюємо над рішенням, яке б враховувало ці пропозиції", - заявив Ердоган.

Він підтвердив, що Туреччина "готова грати роль посередника".

"Зернова угода"

Від початку повномасштабного вторгнення країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина і ООН підписали дві окремі угоди з РФ і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів". Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто не виконує умови угоди про експорт російського аміаку через Україну.

При цьому посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофимцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.

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