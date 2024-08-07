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Переговори про припинення вогню в Секторі Газа досягли фінальної стадії, - Блінкен

Середа 07 серпня 2024 15:23
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Переговори про припинення вогню в Секторі Газа досягли фінальної стадії, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переговори про припинення вогню у Секторі Газа досягли фінальної стадії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

За його словами, США працюють з Єгиптом і Катаром над укладенням угоди, щоб уникнути подальших дій на Близькому Сході.

"Усі в регіоні мають зрозуміти, що подальші атаки тільки увічнюють конфлікт, нестабільність, відсутність безпеки для всіх, і подальші атаки тільки підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати", - заявив Блінкен.

Він підкреслив, що необхідно, щоб усі в регіоні оцінили ситуацію.

"Усвідомити ризик прорахунку й ухвалювати рішення, які дадуть змогу заспокоїти напруженість, а не посилити її. Це особливо актуально з огляду на вирішальний момент, у який ми перебуваємо на переговорах про припинення вогню в Газі", - зазначив він.

Мирні переговори щодо Сектору Газа

Президент США Джо Байден запропонував триетапний план припинення вогню, звільнення заручників та виведення ізраїльських військ із Гази. ХАМАС погодився, відмовившись від вимог постійного припинення вогню.

У свою чергу, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вимагає, щоб угода не заважала Ізраїлю продовжити бойові дії до досягнення цілей. Байден зіштовхнувся із критикою за підтримку Ізраїлю.

Крім цього США відновили постачання 500-фунтових авіабомб до Ізраїлю, але утримаються від постачання 2000-фунтових бомб.

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Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Сектор Газа
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