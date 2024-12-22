Переговори про припинення вогню в Газі завершено на 90%, - BBC

За словами палестинського чиновника, який говорив на умовах анонімності, одним із головних каменів спотикання є триваюча військова присутність Ізраїлю у Філадельфійському коридорі - стратегічно важливій смузі землі на півдні Гази вздовж кордону з Єгиптом.

Він розповів, що переговори передбачають потенційне створення буферної зони завширшки в кілька кілометрів уздовж кордону Ізраїлю з Газою. І за його словами, Ізраїль збереже військову присутність у цьому районі.

Після того, як буде вирішено ці питання, протягом кількох днів буде можливість домовиться про трьохетапне припинення вогню.

Співрозмовник BBC розповів, що угода включатиме обмін 20 палестинських ув'язнених на кожну жінку-солдата, звільнену на першому з трьох етапів припинення вогню.

Імена ув'язнених поки що не узгоджені, але їх буде обрано приблизно з 400 осіб, які в Ізраїлі відбувають тюремне ув'язнення строком на 25 років і більше. Передбачається, що до їх числа не входить високопоставлений лідер ФАХТ Марван Баргуті, на звільнення якого Ізраїль, як очікують, накладе вето.

Ізраїльських заручників звільнятимуть поетапно, оскільки вважають, що ХАМАСу ще належить знайти деяких із них, які зникли. За даними Ізраїлю, із 96 заручників, яких усе ще утримують у Газі, - 62 живі.

Також чиновник розповів, що мирні жителі Гази зможуть повернутися на північ у рамках системи під контролем Єгипту і Катару, і до сектору доправлятимуть приблизно 500 вантажівок на день із гуманітарною допомогою.

На заключному етапі трьохетапного плану, який мав покласти край 14-місячній війні, контроль над сектором Гази здійснюватиме комітет технократів з анклаву, які не матимуть колишніх політичних зв'язків, але користуватимуться підтримкою всіх палестинських фракцій.