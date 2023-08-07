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Переговори в Джідді щодо України допомогли "зміцнити міжнародний консенсус", - МЗС Китаю

Фото: Лі Хуей (посольство Китаю у Москві)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні переговори в Саудівській Аравії на вихідних щодо пошуку мирного вирішення "української кризи" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Про це заявило МЗС Китаю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На переговорах у Джідді взяли участь понад 40 країн, включаючи Китай, Індію, США та європейські країни, але не Росію.

Китай направив свого спеціального посланця з євразійських справ і колишнього посла в Росії Лі Хуея, який у травні здійснив поїздку шістьма європейськими столицями, щоб знайти точки дотику для можливого політичного врегулювання між Москвою та Києвом.

Чи "мав великі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи... вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу", - йдеться у письмовій заяві МЗС для Reuters.

"Всі сторони позитивно оцінили присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - йдеться у заяві.

Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і "накопичуватиме взаємну довіру", заявив МЗС, не вдаючись до подробиць.

На думку аналітиків, присутність Китаю свідчить про можливі зміни у підході Пекіна, але не про різкий поворот у його підтримці Москви.

Пекін відмовився засудити Москву за розпочате нею в лютому 2022 року вторгнення. Але він запропонував свій власний "мирний план", який отримав мляву реакцію як у Росії, так і в Україні, тоді як США та НАТО поставилися до нього скептично.

Як зазначає Reuters, дводенна зустріч у Джідді була частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою інших країн крім своїх основних західних прихильників, звернувшись до країн Глобального Півдня, які не хотіли приймати чийсь бік у війні, яка вдарила по світовій економіці.

Зустріч у Джідді

Зустріч у Саудівській Аравії, головною темою якої стала українська "формула світу", відбулася 5-6 серпня. На неї було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

За даними Der Spiegel, переговори щодо України в Саудівській Аравії закінчилися без підсумкового комюніке, проте з "позитивними сигналами" від Китаю.

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