Переговори чи війна? Що вирішить зустріч США та Ірану щодо ядерної угоди

Сьогодні, 12 квітня, в Омані відбудуться переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Головна причина – побоювання Заходу, що Тегеран може розпочати виготовлення ядерної зброї.

РБК-Україна пояснює, чого чекати від переговорів, і чому вони важливі для американського президента Дональда Трампа.

Головне:

Як між США та Іраном виникло напруження щодо ядерної програми?

Чому Трамп намагається розв'язати проблеми, які сам же створив під час свого першого терміну?

Від чого залежить результат переговорів та чим загрожує їх провал?

Як зростало напруження перед переговорами

Іранську делегацію очолить міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі. Американську – спеціальний посланник США на Близькому Сході Стівен Віткофф. Попередньо планується, що США та Іран скористаються такою ж моделлю, яка була використана під час консультацій між США, Україною і Росією в Саудівській Аравії. Тільки тепер Америка є не тільки посередником, а й учасником. Однак не виключено, що відбудуться й прямі контакти між сторонами.

Зустрічі передувало помітне зростання напруги між обома країнами. Дональд Трамп протягом тривалого часу спонукає Іран до перемовин щодо його ядерної програми. А 30 березня він перейшов до прямих погроз.

"Якщо вони (іранці - ред.) не укладуть угоду, будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, яких вони ніколи раніше не бачили", – сказав Трамп в телефонному інтерв'ю NBC News.

Після цього Збройні сили Ірану підготували ракети, здатні завдати ударів по позиціях Сполучених Штатів. Водночас іранські посадовці заявляють про налаштованість на переговори.

Наприкінці березня Дональд Трамп направив листа верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї, запропонувавши розпочати переговори щодо нової ядерної угоди, повідомило CNN із посиланням на джерело, обізнане зі змістом документа. За інформацією джерела, лист був переданий через Стівена Віткоффа президенту Об’єднаних Арабських Еміратів, а згодом офіційний представник ОАЕ передав його іранській стороні. Іран погодився на переговори.

"Це в рівній мірі і можливості, і випробування. М'яч на стороні Америки", – написав у соцмережі X Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Напередодні переговорів також відбулися тристоронні консультації між Іраном, Росією та Китаєм. Експертні делегації на цій зустрічі обмінялись своїми думками та пропозиціями щодо ядерної проблеми, йшлося в офіційному повідомленні іранців.

Разом з тим, портал Nour News, відомий своєю близькістю до іранського уряду, повідомляє, що ця зустріч є "противагою американському тиску".

А напередодні самої зустрічі в Омані США оголосили нові санкції і проти іранської нафтової промисловості.

Чому США непокояться через ядерну програму Ірану

Ядерна програма Ірану викликає занепокоєння у світових лідерів з початку 2000-х років. Тоді розслідувачі виявили існування таємних ядерних об’єктів, про які Тегеран не повідомляв Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ).

За підсумками тривалих переговорів у 2015 році Іран разом із п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН та Німеччиною уклав Спільний всеосяжний план дій, відомий також як "ядерна угода". Цей документ передбачав послаблення економічних санкцій проти Ірану в обмін на скорочення масштабів його ядерної програми.

Проте в 2018 році Трамп вирішив вивести Сполучені Штати з угоди та відновив фінансові санкції проти Ірану. З того часу МАГАТЕ має лише обмежений доступ до ядерних об'єктів Ірану. Таким чином, де-факто Трамп зараз вирішує проблеми, які сам же і створив під час свого першого президентства.

Протестувальник розмахує національним прапором Ірану, вигукуючи гасла проти Ізраїлю та США під час мітингу в Тегерані 9 квітня (фото: Getty Images)

Іран наразі не володіє ядерною зброєю, але перебуває досить близько до її створення. Та як писало РБК-Україна, ослаблення системи стримування та впливу Ірану на Близькому Сході підштовхнуло радикально налаштовану частину в іранській еліті до розробки ядерної зброї як єдиного способу захисту від зовнішньої агресії. На цей момент немає підтверджень, що остаточне рішення про це було прийнято. Тим не менш, у звіті МАГАТЕ за лютий зазначено, що обсяги збагаченого урану в Ірані суттєво збільшилися. Все це створює виклики для інтересів США на Близькому Сході.

Чого очікувати від переговорів в Омані

5 квітня голова МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що "прямі переговори були б безглуздими зі стороною, яка постійно погрожує вдатися до сили всупереч Статуту ООН і яка висловлює суперечливі позиції її різних офіційних осіб". Водночас іранське керівництво частково зацікавлене у знятті санкцій та послабленні економічного тиску, але не довіряє США.

У своєму листі до керівництва Ірану Трамп чітко окреслив строк для досягнення порозуміння – два місяці. Цей термін спливає перед майбутнім щоквартальним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ, де очікується, що європейські держави наполягатимуть на тому, щоб спостерігач ООН опублікував "вичерпну доповідь" щодо іранської ядерної програми.

Такий крок має передувати поверненню "іранської" справи до Радбезу ООН. А це, як попереджав Тегеран раніше, змусить його вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і зробить вільним від взагалі будь-яких зобов'язань перед міжнародним співтовариством.

Тож наразі в успіху переговорів більше зацікавлені США, що ставить їх у дещо слабшу позицію. І не виключено, що Тегеран буде намагатися затягнути переговори, так само як це робить Росія щодо України, сказав РБК-Україна ізраїльський дипломат, голова програми вивчення Росії Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Аркадій Міл-Ман.

"Обидві ці країни, Росія та Іран, звісно, ​​це використовуватимуть у своїх цілях. Тут це природно і це зовсім не сюрприз для нас. Інше питання, наскільки американська адміністрація братиме активну участь і вестиме до якогось результату, якого вона намагається досягти, – сказав Міл-Ман.

За його словами, на словах Трамп готовий до силових дій відносно Ірану, але чи піде він на такий крок – питання відкрите.

"Ми пам'ятаємо, що Трамп робив різні заяви, а потім заперечував. Тому важко сказати, чи справді він збирається застосовувати силу – чи ні", – зазначив експерт.

Ускладнює ситуацію і те, що не до кінця ясними є переговорні позиції, "червоні лінії" та межі компромісів, на які готові піти обидві сторони.

Перед зустріччю МЗС Ірану повідомило, що в Омані буде обговорюватися лише ядерна програма. Проте спецпредставник Трампа щодо Близького Сходу Стівен Віткофф 21 березня в інтерв'ю блогеру Такеру Карлсону заявив, що існують інші питання, важливі для США. Серед них – підтримка Іраном низки угруповань, які становлять загрозу для союзників США – Ізраїлю та Саудівської Аравії. А в самому Ізраїлі існують деякі побоювання щодо можливих прямих контактів між Вашингтоном та Тегераном, в ході яких американська сторона може не до кінця враховувати інтереси своїх ізраїльських союзників.