Переговори в Абу-Дабі: все, що відомо про зустріч України, США та Росії

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(Оновлено 09:35). Українська делегація в Абу-Дабі вже розпочала зустріч з європейцями та посланцями Трампа

"Перша зустріч - з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США - Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів", - повідомив глава української делегації Рустем Умєров.

За його словами, ключові пріоритети України - припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки.

Українська делегація в Абу-Дабі вже розпочала зустріч з європейцями та посланцями Трампа

Далі - тристоронній формат за участі України, США та Росії.

(Оновлено 09:19). Українська делегація вже прибула в ОАЕ на переговори. Фото публікує Буданов.

"Довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне - потрібні конкретні результати", - підписав керівник ОП фото.

Сергій Кислиця, Кирило Буданов, Вадим Скібіцький

Склад делегацій

На зустрічах планують обговорити безпекові гарантії, гуманітарні питання, територіальне врегулювання та повоєнне відновлення.

Україна:

голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров (голова делегації),

керівник Офісу президента Кирило Буданов,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

перший заступник глави ОП Сергій Кислиця,

заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

США:

спецпосланець президента США Стів Віткофф,

зять Трампа, спецпосланець президента США Джаред Кушнер.

Росія:

помічник російського диктатора Володимир Мединський (глава делегації),

начальник ГРУ Ігор Костюков,

представники Генштабу ЗС РФ Юрій Жигарловський та Олександр Зорін,

начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ РФ Олексій Комков,

керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв,

заступники міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і Сергій Рябков,

заступник начальника Управління глави Кремля з державної політики у гуманітарній сфері Олена Подобрєєвська,

директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук;

директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Олег Постніков.

Як пишуть росЗМІ, початок переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі запланований на 09:50 (за київським часом).

Участь Європи

Окремі координаційні зустрічі з українською делегацією проведуть представники формату E4 (Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія), ЄС і НАТО.

Серед європейських представників:

Велика Британія - радник з нацбезпеки Джонатан Пауелл;

Німеччина - радник канцлера із зовнішньополітичних питань Гюнтер Зауттер;

Франція - дипломатичний радник президента Емманюель Бонн;

Італія - радник прем'єр-міністра Фабріціо Саджіо.

ЄС представлятимуть керівник кабінету Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і радниця президента Євроради Анна-Марія Бура.

Від НАТО - директор Офісу генсека Джефрі ван Леувен.

За словами Кушнера, перед тристоронніми переговорами американська сторона зустрінеться з представниками України, ЄС, НАТО та європейських країн.

Європейці не братимуть участі безпосередньо у тристоронніх переговорах України, США та РФ. Натомість Київ проводитиме з партнерами окремі консультації, щоб узгоджувати спільні позиції.

"Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", - заявив Умєров.

Теми переговорів

За словами Кушнера, порядок денний охоплює чотири основні напрямки:

припинення бойових дій;

розробка надійних повоєнних безпекових гарантій та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту;

підготовка всеосяжного економічного та плану процвітання для України,

гуманітарні питання.

Окрему увагу гуманітарному треку планує приділити Україна. Буданов заявив, що Київ зацікавлений в інтенсифікації обмінів полоненими.

У Москві стверджують, що першим пунктом порядку денного переговорів нібито передбачається обговорення питань безпеки Росії, України та регіону в цілому.

Чи обговорюватимуть території?

Газета The New York Times писала, що учасники зосередяться насамперед на гарантіях безпеки, які мають запобігти поновленню війни, а не на безпосередньому припиненні вогню.

Водночас Bloomberg із посиланням на американського посадовця повідомляв, що переговори охоплять і територіальні питання, і механізми моніторингу припинення вогню.

За даними видання, перша сесія має бути присвячена контролю за припиненням вогню та післявоєнній безпеці. Друга - територіальному врегулюванню.

Також американська сторона, за інформацією Bloomberg, просила Росію погодитися на гарантії безпеки для України за участю США та Європи. Їх порівнюють із положеннями статей 4 і 5 договору НАТО.

Водночас європейські країни наполягають, що спочатку Росія має припинити війну проти України, а вже потім можна обговорювати ширшу систему безпеки в Європі.

Очікування від перемовин

Українська сторона не розраховує на прорив під час першого раунду переговорів, однак має певні очікування від наступної зустрічі.

Про це заявив Арахамія. За його словами, після тривалої перерви саме відновлення переговорного процесу вже є досягненням. Він також зазначив, що США намагаються діяти максимально симетрично й не стають на чийсь бік.

США своєю чергою бачать реальний шанс досягти серйозного прогресу на переговорах в Абу-Дабі, однак не очікують укладення угоди за підсумками зустрічей 10-11 листопада, заявив неназваний американський чиновник напередодні журналістам.

Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Абу-Дабі побачив "сильне прагнення" завершити російсько-українську війну. Виступаючи перед журналістами у Білому домі, він заявив, що РФ та Україна "втомилися від бойових дій".

Умєров натомість наголосив, що мета України - досягти довготривалого та стійкого миру, отримати гарантовану безпеку й реальні можливості для відновлення країни після війни.

За інформацією джерел Reuters, після переговорів в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Росії, щоб зустрітися з Путіним.