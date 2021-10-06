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В переговорах с МВФ возник вопрос рисков из-за цены на газ, - Марченко

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Киев, Среда 06 октября 2021 08:50
В переговорах с МВФ возник вопрос рисков из-за цены на газ, - Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

В переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности", - отметил он.

В МВФ, по словам Марченко, понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.

"Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий", - уверен министр.

Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.

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