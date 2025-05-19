Без перегляду прайс-кепів влітку нас може чекати дефіцит потужності, - Омельченко

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, чинна модель граничних цін створює серйозні перешкоди для імпорту електроенергії в пікові години доби. Це вже помітно у травні, коли погодні умови ще не створюють екстремального навантаження на систему.

"Поточні цінові обмеження гальмуватимуть імпортні поставки у вечірні години (17:00–23:00) - саме тоді, коли вони найбільш необхідні. Це вже відбувається у травні - ще до початку спекотного періоду", - підкреслив експерт.

Омельченко наголосив, що без перегляду прайс-кепів влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки зійдуться два негативні фактори — підвищення попиту на фоні спеки та обмежена доступність атомної генерації через планові ремонти.

"Якщо рівень граничних цін залишити незмінним, то це може призвести до значного непокритого дефіциту потужності вже влітку", - застеріг він.

Крім того, експерт звернув увагу на потребу в закачуванні значних обсягів газу до ПСГ, що також посилює загальну енергетичну вразливість України.

Омельченко також розкритикував аргументацію НКРЕКП щодо низьких цін у ЄС у літній період, зокрема у вечірні години.

"Якщо чесно, то не дуже зрозумів аргументи НКРЕКП стосовно їх прогнозу низьких цін у ЄС упродовж літнього періоду, навіть у вечірні пікові години споживання. Тоді виникає питання — чому промислові споживачі так стурбовані відносно зростання цін через можливу зміну прайс-кепів", - сказав він.

Він також додав, що якщо, дійсно, у ЄС ціни на е/е будуть низькими, то тоді промисловці мають радіти й закуповувати їх там. Зростання граничних цін тут точно на заваді не буде.

Нагадаємо, в "Енергетичній компанії України" заявили, що скасування граничних цін на ринку електроенергії "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках залишається ключовим питанням для синхронізації українського енергетичного ринку з європейським.