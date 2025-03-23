UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Без перегляду прайс-кепів Україна ризикує залишитися без імпорту електроенергії, - нардеп

Фото: без перегляду прайс-кепів Україна ризикує залишитися без імпорту електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Поточні цінові обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають залученню імпортерів і можуть негативно впливати на енергетичну безпеку країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Вікторію Гриб під час засідання комітету з енергетики Верховної Ради.

За її словами, першочергового перегляду потребує саме верхній прайс-кеп, оскільки його наявність обмежує можливості імпорту.

"Якщо говорити про скасування прайс-кепів, то мені здається в першу чергу … верхній прайс-кеп, якщо ми дбаємо дійсно про енергетичну безпеку. Тому що енергетичної енергії… просто не вистачає. І от тоді у нас якраз є проблеми з тим, щоб  до нас приходили імпортери", - зазначила Гриб.

Депутат також підтримала необхідність розширення міждержавних енергетичних зв’язків. 

"І про збільшення кількості інтерконекторів тут абсолютно вірно …, нам необхідно зараз це робити", - підкреслила вона.

Гриб наголосила, що зміни у ціновій політиці є необхідними для забезпечення стабільності енергосистеми України.

Раніше член правління НЕК "Укренерго" Юрій Бойко підтвердив, що поточна система прайс-кепів на ринку електроенергії України потребує перегляду для забезпечення стабільності енергосистеми в різні сезони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія