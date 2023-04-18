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Перегляд тарифів на електрику для населення може допомогти пройти наступну зиму, - Галущенко

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 17:44
Перегляд тарифів на електрику для населення може допомогти пройти наступну зиму, - Галущенко Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлія Бойко

Питання встановлення нових тарифів на електроенергію для населення може стати одним із рішень для відновлення енергосистеми після завданих росією руйнувань та пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

За його словами, зараз все ще триває дискусія стосовно перегляду тарифів на електроенергію для населення.

Він зазначив, що встановлення нових тарифів важливо для підготовки генерації до наступного осінньо-зимового періоду (ОЗП).

"Це може бути одним з рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, дуже великий виклик. Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний ОЗП", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що близько 50% енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.

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Герман Галущенко Електроенергія
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