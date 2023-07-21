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Перегляд прайс-кепів та тарифу на електроенергію покращить можливості ремонту енергооб’єктів, - експерт

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П'ятниця 21 липня 2023 14:57
Перегляд прайс-кепів та тарифу на електроенергію покращить можливості ремонту енергооб’єктів, - експерт Фото: перегляд прайс-кепів та тарифу на електроенергію покращить можливості ремонту енергооб’єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Останні кроки з відновлення фінансової стійкості енергосистеми можуть спричинити додаткове надходження грошей, що покращить можливості проведення ремонтів та підготовки до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"На мій погляд, сьогодні, все ж таки, головною проблемою для підвищення надійності роботи енергетичної системи й нормального проходження опалювального сезону залишається фінансова нестійкість наших підприємств", - сказав він.

Омельченко зазначив, що модель ринку електроенергії, яка сьогодні існує, далека від досконалості.

Водночас експерт додав, що останнім часом були зроблені певні кроки з відновлення фінансової стійкості енергетичної системи.

"Насамперед це стосується наближення до ринкового рівня оплати населення за електричну енергію, а також підвищення рівня прайс-кепів (граничних цін на ринку електроенергії, - ред.) для промисловості. Ці заходи можуть спричинити додаткове надходження фінансів й покращити можливості проведення ремонтних робіт, закупівлі палива, підготовки до осінньо-зимової кампанії", - наголосив Омельченко.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Також 30 травня уряд встановив тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн за кВт-год.

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