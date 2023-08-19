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Перегляд прайс-кепів дозволив оздоровити енергетичний ринок, - Герус

Фото: народний депутат Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи) дозволив трансформувати енергетичний ринок в Україні в здоровішу сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив голова Андрія Геруса.

"За останні місяць-два ринок (енергетичний, - ред.) трансформувався в значно здоровішу сторону. Є профіль ціни: коли дефіцит (електроенергії, - ред.) і є навантаження - ціна вища, коли профіцит - ціна нижча. Мені здається, що це дуже ринкова ситуація, майже ідентична, як і в Європі", - переконаний Герус.

Коментуючи вплив перегляду прайс-кепів на роботу гідрогенерації в Україні він зазначив, що від такої ситуації вона мала б вигравати.

"Можете більше покривати пікове навантаження, можете більше закачувати на ГАЕС, протягом дня і протягом ночі, коли ціна менша. І мені здається, що така динаміка ринку", - уточнив він.

Нагадаємо, 27 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові граничні ціни на ринку "на добу наперед", а також внутрішньодобовому та балансуючому ринку.

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Андрій ГерусЕлектроенергія