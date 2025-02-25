Перегляд газового ПСО і реформи ринку важливі для стабільності енергосистеми, - експерт

Він звернув увагу на розбіжність цін на газ в Україні та Європі, яка може створити додаткові труднощі для імпорту.

"В таких умовах, дещо парадоксально виглядає та ситуація, коли ціни на природний газ у Європі є вищими, ніж в Україні. Звичайно, потрібно якось поступово лібералізувати ринок, приводити ціни до схожих значень", – пояснив експерт.

На його думку, Україні слід переглянути механізм газового ПСО (покладених спеціальних обов’язків), щоб створити сприятливі умови для імпорту газу не лише "Нафтогазом", а й приватними компаніями.

"Тому і це дозволить, якщо ціни в Україні будуть формуватися за принципом "імпортний паритет плюс", чи просто за імпортний паритет, це дозволить залучати імпорт не лише "Нафтогазу", а також приватним компаніям, для яких імпорт буде комерційно, економічно доцільним", – зазначив Свищо.

Він також висловив думку, що від ПСО варто поступово відмовлятися для окремих категорій споживачів, зокрема генерації електроенергії.

"Можливо також потрібно відмовлятися від ПСО щодо якихось окремих суб'єктів. Наприклад, генерація електроенергії чи ще якісь субʼєкти, які могли б купувати природний газ на ринку за ринковими умовами і стимулювати відповідно… Це все рівно буде менше навантаження на ПСО", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко також вважає, що чинна система газового ПСО може ускладнити імпорт великих обсягів газу.