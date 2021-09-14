Переехать в другую страну при наличии возможности готовы 40% украинцев

Главными причинами возможной эмиграции украинцев являются предложение интересной и прибыльной работы (28%), вооруженный конфликт/война (27%), экономические проблемы в стране (22%) и семейные обстоятельства (21%).

Несколько меньше на миграционные настроения влияют отсутствие условий для самореализации (14%) и политическая нестабильность в Украине (12%).

Наименее существенными причинами оставить Украину являются желание сменить обстановку (6%), отсутствие свобод (4%) и плохая экология (3%).

При этом более четверти украинцев (28%) не имеют никаких причин, которые могли бы заставить их эмигрировать, а еще 5% - не определились.