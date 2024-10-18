Передвиборний штаб Гарріс змінює стратегію через тривогу щодо успіхів Трампа, - Reuters

Агентство пише, що зміна стратегії пов'язана на тлі зростаючої стурбованості демократів з приводу опитувань, які показують, що кандидат від Республіканської партії досягає значних успіхів.

Так, згідно з опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборними опитуваннями, на які посилаються джерела в Демократичній партії, Гарріс статистично перебуває в рівних умовах у ключових штатах із Трампом.

Reuters повідомляє, що це розчаровуючий момент для стрімкої кампанії, яка почалася з:

величезного стрибка ентузіазму і грошових коштів, коли Гарріс змінила кандидата в президенти чинного главу держави Джо Байдена в липні;

організації потужного з'їзду Демократичної партії;

проголошення Гарріс переможницею за результатами її єдиних дебатів із Трампом.

За словами радника Демпартії, після кількох тижнів зосередження на політиці та спроб самоствердитись на національній сцені, Гарріс повертається до своєї прокурорської позиції. Таким чином вона сподівається продемонструвати силу виборцям, яких може привабити імідж сильного лідера Трампа.

Зокрема, у понеділок, на своєму мітингу в Ері (штат Пенсільванія), кандидат від демократів пішла на рідкісний крок, показавши уривки висловлювань республіканця про "ворога всередині" Америки. Метою було підкреслити свій аргумент про те, що Трамп становить загрозу для країни.

Крім того, цього тижня Гарріс зустрілася з Шарламаном Та Гоком, щоб звернутися до чорношкірих чоловіків. Потім дала конфронтаційне інтерв'ю Fox News, щоб звернутися до консерваторів.

У своїй публікації агентство зазначило, що згідно з опитуваннями Reuters та Ipsos, на національному рівні перевага Гаріс над Трампом скоротилася з 7% до 3% наприкінці вересня. Ще більше тривогу у демократів викликає той факт, що обидва кандидати рівні в семи ключових штатах, що вагаються, які і визначать результат гонки.