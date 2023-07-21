Передумали топити? У РФ кажуть, що будуть лише оглядати кораблі в Чорному морі

Росія буде запитувати перевірку того чи іншого судна, що пересувається в Чорному морі до українських портів, якщо з'являться підозри, що воно йде "з чимось поганим".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Вершинін роз'яснив позицію Міністерства оборони щодо того, що всі судна, які прямують до українських портів, вважатимуться військовими цілями.

"Мається на увазі - ми повинні переконатися в цьому, ми повинні переконатися, що судно з чимось поганим йде. Це означає запит, огляд за необхідності, щоб переконатися, так це чи не так",- сказав заступник міністра.

Вершинін також сказав, що зараз дипломати Росії та Туреччини обговорюють, як діяти після припинення "зернової угоди", але говорити про якісь альтернативні варіанти чинній угоді поки зарано.

Заступник голови російського МЗС також зазначив, що від Китаю жодної реакції на припинення угоди не було. Він також зазначив, що Росія продовжує обговорювати зернову угоду з секретаріатом ООН.

Погрози Росії

Нагадаємо, на початку тижня Росія оголосила, що вийшла з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог.

Після цього Міноборони РФ заявило, що буде топити судна, які будуть йти до українських портів. При цьому країни, чиї кораблі будуть йти до України, у Москві будуть вважати залученими до війни.

Вчора Україна відповіла на погрози Росії та заявила, що з 20 липня у районах Північно-східної частини Чорного моря судноплавство заборонене як небезпечне.

Міноборони України попередило, що судна, які йтимуть до портів РФ або портів на окупованій території, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

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