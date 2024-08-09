Передпродаж квитків лише за криптовалюту на матч Збірної України з футболу проти Албанії відкрито

Офіційний партнер національної збірної України з футболу, криптовалютна біржа WhiteBIT, знову запускає унікальний пресейл квитків за криптовалюту на матч збірної проти Албанії в рамках Ліги Націй, який відбудеться 7 вересня у Празі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У 2024 році Національна збірна України з футболу має провести ще шість важливих поєдинків. Перший з них - матч проти збірної Албанії в рамках Ліги Націй. Це буде перший офіційний матч збірної України з футболу після чемпіонату Євро, а фанати знову побачать улюблених гравців на полі.

Придбати квитки лише за криптовалюту на три дні раніше старту основного продажу квитків можна за допомогою Whitepay - спеціального технічного рішення від WhiteBIT для приймання цифрових платежів - за посиланням.

У такий спосіб шанувальники футболу мають можливість першими придбати квитки на цей матч, підтримати команду та насолодитися видовищною грою з трибун. Передпродаж стартує 9 серпня і триватиме 3 дні. Купівля квитків за криптовалюту дозволяє безпечно купувати квитки, оминаючи складні процедури оплати, з майже будь-якої точки світу.

Попередні пресейли квитків за криптовалюту вже завоювали популярність серед футбольних фанатів, адже це сучасний та інноваційний підхід, що робить процес купівлі квитків простим і зручним. Не пропустіть можливість першими отримати доступ до найкращих місць і підтримати збірну України на матчі проти Албанії.