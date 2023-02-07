Передплата "єДопомога" відтепер доступна і в мережі SOCAR
Фото: Передплата "єДопомога" відтепер доступна і в мережі SOCAR (пока-служба)
Компанія SOCAR долучилась до команди гуманітарної платформи "єДопомога". Тепер українці, які отримають підтримку на "єДопомога", зможуть використати передплату на АЗК SOCAR.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Щоб допомогти тим, хто потребує пального:
- Перейдіть за посиланням на платформу
- Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.
- Оплатіть обрану вами суму. Після оплати Заявник отримає SMS-повідомлення та зможе скористатися Передплатою на пальне протягом 30 календарних днів.
"Важливо! Прив’язки до певного виду пального у Передплаті єДопомога немає. Тож отримувач допомоги зможе заправити свій транспортний засіб потрібним видом пального на суму, що відповідає його номіналу. Для цього достатньо пред’явити Передплату оператору на касі, й він активує її", -
зазначають в компанії.
Перевірити наявність пального можна на сайті SOCAR, а також у відповідному розділі в застосунку SOCAR Level.