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Передплата "єДопомога" відтепер доступна і в мережі SOCAR

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Вівторок 07 лютого 2023 09:39
Передплата "єДопомога" відтепер доступна і в мережі SOCAR Фото: Передплата "єДопомога" відтепер доступна і в мережі SOCAR (пока-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія SOCAR долучилась до команди гуманітарної платформи "єДопомога". Тепер українці, які отримають підтримку на "єДопомога", зможуть використати передплату на АЗК SOCAR.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Щоб допомогти тим, хто потребує пального:

  • Перейдіть за посиланням на платформу
  • Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.
  • Оплатіть обрану вами суму. Після оплати Заявник отримає SMS-повідомлення та зможе скористатися Передплатою на пальне протягом 30 календарних днів.

"Важливо! Прив’язки до певного виду пального у Передплаті єДопомога немає. Тож отримувач допомоги зможе заправити свій транспортний засіб потрібним видом пального на суму, що відповідає його номіналу. Для цього достатньо пред’явити Передплату оператору на касі, й він активує її", -

зазначають в компанії.

Перевірити наявність пального можна на сайті SOCAR, а також у відповідному розділі в застосунку SOCAR Level.

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