Подписка "єДопомога" теперь доступна и в сети SOCAR

Компания SOCAR присоединилась к команде гуманитарной платформы "єДопомога". Теперь украинцы, которые получат поддержку на "єДопомога", смогут использовать подписку на АЗК SOCAR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Чтобы помочь нуждающимся горючему:

Перейдите по ссылке на платформу

Выберите заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты: 200, 500 или 1000 гривен.

Оплатите выбранную вами сумму. После оплаты зявитель получит SMS-сообщение и сможет воспользоваться подпиской на топливо в течение 30 календарных дней.

"Важно! Привязки к определенному виду горючего в подписке єДопомога нет. Так что получатель помощи сможет заправить свое транспортное средство нужным видом горючего на сумму, соответствующую его номиналу. Для этого достаточно предъявить Подписку оператору на кассе, и он активирует ее" , -

отмечают в компании.

Проверить наличие топлива можно на сайте SOCAR, а также в соответствующем разделе в приложении SOCAR Level.