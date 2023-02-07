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Подписка "єДопомога" теперь доступна и в сети SOCAR

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Вторник 07 февраля 2023 09:39
Подписка "єДопомога" теперь доступна и в сети SOCAR Фото: Подписка "єДопомога" теперь доступна и в сети SOCAR (пока-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания SOCAR присоединилась к команде гуманитарной платформы "єДопомога". Теперь украинцы, которые получат поддержку на "єДопомога", смогут использовать подписку на АЗК SOCAR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Чтобы помочь нуждающимся горючему:

  • Перейдите по ссылке на платформу
  • Выберите заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты: 200, 500 или 1000 гривен.
  • Оплатите выбранную вами сумму. После оплаты зявитель получит SMS-сообщение и сможет воспользоваться подпиской на топливо в течение 30 календарных дней.

"Важно! Привязки к определенному виду горючего в подписке єДопомога нет. Так что получатель помощи сможет заправить свое транспортное средство нужным видом горючего на сумму, соответствующую его номиналу. Для этого достаточно предъявить Подписку оператору на кассе, и он активирует ее" , -

отмечают в компании.

Проверить наличие топлива можно на сайте SOCAR, а также в соответствующем разделе в приложении SOCAR Level.

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