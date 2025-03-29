Передоплата за потужності та штрафи за якість газу стримують розвиток газового ринку, - експерт

Чинні правила бронювання потужностей у газотранспортній системі (ГТС) та штрафні санкції за якість газу створюють значний фінансовий тиск на компанії, що працюють на газовому ринку в умовах російських атак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, передоплата за бронювання потужностей залишається серйозним викликом для газовидобувників та трейдерів, оскільки вимагає значних фінансових ресурсів наперед, незалежно від реального використання цих потужностей.

"В умовах ворожих атак на газовидобувні об’єкти, що значно вплинули на обсяги видобутку, сплата замовниками послуг з транспортування повинна відбуватися за фактично використані потужності у відповідному періоді, на який були замовлені потужності", - наголосив Плачков.

Крім того, він звернув увагу на проблему штрафних санкцій за фізико-хімічні показники газу, які, за його словами, не завжди враховують реальні обставини його видобутку та транспортування.

"В умовах ворожих атак на газовидобувні об’єкти, через які компанії тимчасово не можуть забезпечити відповідні фізико-хімічні параметри природного газу, необхідно обмежити право Оператора ГТС не приймати такий газ і скасувати сплату додаткових плат за недотримання якісних показників, передбачених Типовим договором транспортування, на період, необхідний для відновлення пошкодженого або знищеного устаткування", - зазначив Плачков.

За його словами, необхідно переглянути діючу систему, щоб вона не гальмувала роботу учасників ринку, а стимулювала розвиток газового сектору.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищов також заявив, що газовидобувні компанії, що постраждали внаслідок атак росіян, змушені продовжувати нести значні фінансові витрати через діючі правила бронювання потужностей у газотранспортній системі та штрафні санкції.