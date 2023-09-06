Передавав РФ дані про HIMARS та IRIS-T в Україні. У Німеччині судять співробітника розвідки

Генеральна прокуратура Німеччини звинуватила колишнього главу підрозділу німецької розвідувальної служби BND Карстена Л., який відповідав за безпеку співробітників. Звинувачення винесені також щодо його посередника Артура Є. Відомо, що у 2022 році Карстен Л. та Артур Є. були затримані за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

За даними слідства, Карстен Л. співпрацював зі співробітниками ФСБ та передавав їм дані GPS про позиції реактивних систем HIMARS та систем ППО IRIS-T в Україні. Видання зазначає, що Карстен Л. мав доступ до даних прослуховування німецької розвідки та видобував секретну інформацію, яку Артур Є. передавав російським спецслужбам.

Повідомляється, що судовий процес проходить у закритому режимі через те, що матеріали справи є державною таємницею. Деталі звинувачення фігурантів справи також засекречені.

IRIS-T та HIMARS в Україні

Україна стала першою країною у світі, на озброєння якої у 2022 році надійшов найновіший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Станом на травень 2023 року перший дивізіон в Україні збив щонайменше 60 повітряних цілей.

У серпні 2023 року німецький уряд оголосив про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLS. До цього варіант SLS перебував на озброєнні лише у Швеції.

Що стосується HIMARS, то США та партнери повідомляли про передачу Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що протягом року використання американська реактивна система залпового вогню HIMARS показала свою ефективність на війні в Україні.