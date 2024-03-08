Передавав ФСБ дані про своїх колег та полонених військових. ДБР викрило суддю-зрадника

Державне бюро розслідувань викрило суддю, який на замовлення ФСБ Росії збирав дані про своїх колег та полонених українських військових. Справи ще трьох зрадників передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Цього тижня за матеріалами розслідувань Бюро суди ухвалили два вироки щодо державних зрадників, на розгляд суду передані обвинувачення щодо шести осіб, у тому числі трьох суддів", - йдеться в повідомленні.

Так, працівники ДБР викрили та повідомили про підозру судді, який на замовлення ФСБ Росії збирав та передавав конфіденційну інформацію про своїх колег та військовослужбовців ЗСУ.

Суддя Брянківського районного суду Луганської області отримав доступ до закритих суддівських груп у різноманітних месенджерах. Там він збирав особисті дані українських суддів, як то фотографії, номери телефонів, електронні поштові скриньки, посади та інші установчі дані.

Особливу увагу чоловік приділяв суддям з проукраїнською позицією. Також він вивідував дані про українських військових та їхніх рідних, які знаходилися в російському полоні. Потім ці дані спецслужби росіян використовували під час допиту полонених.

Інші справи щодо суддів-зрадників

За матеріалами ДБР судитимуть іншого колишнього суддю Калінінського районного суду Горлівки, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на тимчасово окупованій території.

Обвинувачення щодо неї направлено до суду за статтею державної зради та колабораціонізму (ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Також ДБР завершило досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Гагарінського та Ленінського районних судів міста Севастополя, які після окупації півострова здійснювали правосуддя за законами РФ.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.