Передавали с продуктами: под Винницей перекрыли канал поставок наркотиков в колонию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

По данным следствия, организовал деятельность 32-летний заключенный одной из колоний области, который имел авторитет среди других преступников. В сообщники он привлек находившихся на свободе ранее судимых жителей Запорожья. Всего в группировку входили около 10 человек.

Сообщники передавали осужденным психотропные вещества, спрятанные в продуктах. В дальнейшем осужденные передавали наркотики организатору группы.

Фото: полиция заблокировала канал передачи наркотиков в колонию (mvs.gov.ua)

Полиция провела обыски в камерах и по месту жительства злоумышленников. У подозреваемых изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны, черновые записи, сим-карты и другие доказательства. Причастным к преступной деятельности грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.