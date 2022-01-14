Передавали с продуктами: под Винницей перекрыли канал поставок наркотиков в колонию
В Винницкой области ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительную колонию. Преступную деятельность организовал заключенный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным следствия, организовал деятельность 32-летний заключенный одной из колоний области, который имел авторитет среди других преступников. В сообщники он привлек находившихся на свободе ранее судимых жителей Запорожья. Всего в группировку входили около 10 человек.
Сообщники передавали осужденным психотропные вещества, спрятанные в продуктах. В дальнейшем осужденные передавали наркотики организатору группы.
Полиция провела обыски в камерах и по месту жительства злоумышленников. У подозреваемых изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны, черновые записи, сим-карты и другие доказательства. Причастным к преступной деятельности грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители в Винницкой области ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительные колонии. Задержана преступная группа, у которой изъяты специальные устройства для переброски запрещенных веществ в учреждения исполнения наказаний.