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Передавали с продуктами: под Винницей перекрыли канал поставок наркотиков в колонию

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Винницкая область, Пятница 14 января 2022 18:05
Передавали с продуктами: под Винницей перекрыли канал поставок наркотиков в колонию Фото: под Винницей перекрыли канал поставки наркотиков в колонию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Винницкой области ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительную колонию. Преступную деятельность организовал заключенный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, организовал деятельность 32-летний заключенный одной из колоний области, который имел авторитет среди других преступников. В сообщники он привлек находившихся на свободе ранее судимых жителей Запорожья. Всего в группировку входили около 10 человек.

Сообщники передавали осужденным психотропные вещества, спрятанные в продуктах. В дальнейшем осужденные передавали наркотики организатору группы.

Фото: полиция заблокировала канал передачи наркотиков в колонию (mvs.gov.ua)

Полиция провела обыски в камерах и по месту жительства злоумышленников. У подозреваемых изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны, черновые записи, сим-карты и другие доказательства. Причастным к преступной деятельности грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители в Винницкой области ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительные колонии. Задержана преступная группа, у которой изъяты специальные устройства для переброски запрещенных веществ в учреждения исполнения наказаний.

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