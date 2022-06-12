UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Передавали информацию о ВСУ. Правоохранители подозревают более полсотни жителей Лисичанска

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

СБУ подозревает более 50 жителей Лисичанска в сотрудничестве с оккупантами. Они передавали информацию о позиции украинских войск россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Правоохранители проверили "активность" более 50 человек, делившихся информацией с российскими Telegram-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах России", - рассказал Гайдай.

По его словам, подозреваемые пользовались спутниковым интернетом Starlink, установленным в гуманитарном штабе, для того, чтобы передавать информацию российским оккупантам.

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь - получали ее, и не выходя из штаба - предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Он также добавил, что представители СБУ уже обнаружили каналы связи, по которым российские агенты раскрывали местоположение украинских войск.

Напомним, ранее правоохранители Броварского района сообщили о подозрении двум колаборантам. Во время оккупации преступники стреляли по гражданским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЛуганскЛисичанскВойна России против Украины