Передавал оккупантам данные о ВСУ через соцсеть: в Покровске задержали мужчину

В Покровске Донецкой области задержали мужчину по подозрению в госизмене. Его обвиняют в передаче данных о ВСУ оккупантам через соцсеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в этом месяце житель г. Покровска добровольно сотрудничал с оккупационной армией РФ.

В частности, он передавал представителю из своего аккаунта в социальной сети "Вконтакте" сообщение с информацией о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ на отдельных участках территории Донецкой области.

Таким образом, полученная от подозреваемого информация использовалась Россией во время военной агрессии против Украины.

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Подозреваемого отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили женщину, которая передавала России информацию о стратегических объектах Украины.

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