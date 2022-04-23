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Передавав окупантам дані про ЗСУ через соцмережу: в Покровську затримали чоловіка

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Покровськ, Субота 23 квітня 2022 11:56
Передавав окупантам дані про ЗСУ через соцмережу: в Покровську затримали чоловіка Фото: в Покровську затримали чоловіка, який передавав дані про ЗСУ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Покровську Донецької області затримали чоловіка за підозрою в держзраді. Його звинувачують у передачі даних про ЗСУ окупантам через соцмережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у цьому місяці мешканець м. Покровська добровільно співпрацював з окупаційною армією РФ.

Зокрема, він передавав представнику зі свого акаунту у соціальній мережі "Вконтакте" повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ на окремих ділянках території Донецької області.

Таким чином, отримана від підозрюваного інформація використовувалась Росією під час військовій агресії проти України.

Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваного відправили під варту із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, в Хмельницькій області викрили жінку, яка передавала Росії інформацію про стратегічні об'єкти України.

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