UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Передавал информацию российским спецслужбам: в Ровно задержали агента

Автор: Валерия Полищук

В Ровно задержали мужчину, который передавал информацию российским спецслужбам. Агент РФ делал это и до введения военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Жителя Ровно задержали по факту государственной измены.

Прокуратура установила, что мужчина до введения военного положения, а также в период его действия передавал представителям россии сведения, которые могут повредить территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

В частности, мужчина сообщал информацию о личном транспорте военнослужащих ОК "Запад" ВСУ, местонахождение и путей проникновения в воинскую часть в городе Дубно Ровенской области.

А в период военного состояния мужчина сообщал российским спецслужбам информацию о движении грузовых локомотивов по станции Ровно.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Ровно задержали мужчину, который передавал информацию российским спецслужбам (facebook.com)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РовноВойна России против Украины