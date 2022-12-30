Передав шахти окупантам. Ще одному "міністру ДНР" оголосили підозру

Зрадником виявився колишній високопосадовець одного з місцевих видобувних підприємств. У 2014 році після окупації частини Донецької області він приєднався до так званої "ДНР".

Також експосадовець входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. За його дорученням "міністр" займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь бойовиків.

"На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки Москви щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зрадник особисто сприяв передачі окупантам основних підприємств галузі, зокрема місцевих шахт. Також так званий "міністр" часто виступав на прокремлівських Ютуб-каналах і закликав підтримати війну проти України.

СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Фігуранту вже оголосили підозру. Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території сходу України.

"Співробітники СБУ знають про його місця перебування, перелік контактів і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Фото: СБУ оголосила підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР" (t.me/SBUkr/6404)