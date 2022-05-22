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Передал активы жене. Швейцария сняла санкции с компании российского олигарха

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Цюрих, Воскресенье 22 мая 2022 16:52
Передал активы жене. Швейцария сняла санкции с компании российского олигарха Фото: российский олигарх Андрей Мельниченко (business-vector.info)
Автор: Артем Горовенко

Российский олигарх Андрей Мельниченко сумел обойти европейские санкции и снять в Швейцарии арест со счетов своей компании - производителя удобрений "Еврохим". Удалось ему это благодаря нехитрому трюку, просто переписав активы на жену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Издание пишет, что Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии разблокировал счета "Еврохима" и оказался под жесткой критикой ведущих политических сил.

Евросоюз еще 9 марта в рамках четвертого пакета санкций против России ввел ограничения против ряда олигархов, в том числе и Мельниченко, который является основателем угольной компании СУЭК и производителя удобрений "Еврохим". Швейцария спустя неделю присоединилась к санкциям.

Журналисты Tages-Anzeiger выяснили, что с тех пор Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и переписал его на свою жену Александру. Поскольку формально она остается единственным бенефициаром компании, то 30 марта Швейцария разблокировала счета компании.

"Еврохим" (EuroChem Group) с годовыми продажами более чем на 10 млрд долларов входит в топ-5 крупнейших мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Напомним, в марте итальянские власти в рамках европейских санкций арестовали роскошную мегаяхту Мельниченко. Ее стоимость оценивается в 578 млн долларов.

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