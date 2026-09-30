В інтересах росіян? Суд блокує передачу "Моршинської" новому управителю

Переможець конкурсу АРМА на управління активами "Моршинської" не може приступити до виконання обов'язків через судове забезпечення позову одного з учасників відбору.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Telegraf.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд за позовом м’ясокомбінату "Ювілейний" заборонив АРМА укладати договір із переможцем конкурсу - ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас»" - та підписувати акти приймання-передачі активів.
Йдеться про арештовані корпоративні права групи IDS Ukraine, до якої входять виробники мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".
На ситуацію звернули увагу блогери та юристи.
Так, Ігор Лаченков зазначив у дописі в Telegram, що конкурс на управителя завершився, проте переможець досі не може розпочати роботу, і назвав судову заборону фактичним блокуванням результатів відбору.
Адвокат Євген Пронін у своєму коментарі підкреслив, що судове забезпечення позову не позбавило "Пріорітас" статусу переможця, але фактично зупинило передання активу.
На його думку, суд мав оцінити таку заборону з урахуванням частини 6 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства, яка не допускає забезпечення позову способом, що втручається у проведення державних конкурсних процедур.
Пронін охарактеризував ситуацію як юридичний тиск на АРМА і висловив думку, що затягування передання активу може грати на користь його нібито російських бенефіціарів.
"Погугліть, що це за бізнес", - написав адвокат, маючи на увазі "Ювілейний".
У низці медіа м’ясокомбінат "Ювілейний" згадується у контексті бізнес-структур, які журналісти пов’язують із родиною Геннадія Буткевича.
Також ім’я бізнесмена фігурувало в оприлюднених УП аудіозаписах, де особа з голосом, подібним до Тимура Міндіча (ЗМІ його згадували у зв'язку з іншими активами, які медіа відносили до орбіти впливу Фрідмана), та Сергій Шефір імовірно обговорювали залучення коштів на заставу для колишнього урядовця Олексія Чернишова.
Нагадаємо, 21 вересня комісія при АРМА визначила переможцем "Пріорітас".
Це вже четверта спроба обрати управителя для заарештованого активу, який пов’язують з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Три попередні конкурси було зірвано.
М’ясокомбінат "Ювілейний" також брав участь у відборі. Його цінова пропозиція передбачала винагороду управителя на рівні 10%, тоді як пропозиція "Пріорітасу" - 0,9%.
Раніше ми писали, що новий управитель "Моршинської" планує негайно розпочати аудит групи.