Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається

"Я радий оголосити, що поки ми зараз розмовляємо, ведеться передача F-16 (Україні, - ред.), з Данії, з Нідерландів. І ці літаки літатимуть в українському небі цього літа", - розповів Блінкен.

За його словами, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

Тим часом на сайті Білого дому оприлюднили спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен про постачання F-16 в Україну.

"Уряди Данії та Нідерландів перебувають у процесі передачі Україні F-16 американського виробництва за підтримки Сполучених Штатів. Зараз триває процес передачі цих F-16, і Україна почне літати на F-16 вже цього літа", - сказано у заяві.

Лідери додали, що більш детальних подробиць про постачання не можуть розкривати з міркувань безпеки.

Байден, Схоф і Фредеріксен подякували Бельгії та Норвегії за обіцянку передати Україні додаткові винищувачі F-16.

За словами лідерів, зміцнення українського повітряного потенціалу включатиме ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16 (в ескадрилью зазвичай входить 12 літаків).

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував Данії, Нідерландам та США за практичні кроки для посилення українських Повітряних сил винищувачами F-16.

"Вдячний Бельгії та Норвегії за їхню готовність надати нам свої винищувачі F-16. Це чіткий сигнал того, що здатність Росії тероризувати український народ, міста та громади й надалі зменшуватиметься", - додав він.

За словами глави держави, він впевнений, що F-16 допоможуть Україні захиститися від жорстоких атак РФ, таких як удар по дитячій лікарні "Охматдит".

"Чекаю, що наша коаліція військово-повітряних сил ще більше посилиться завдяки приєднанню нових учасників", - наголосив президент.