Передача Україні активів РФ та "попередження" Китаю. Чого чекати від саміту G7 в Італії

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Саміт "Групи семи". Де та коли відбудеться

У 2024 році головуючою країною "Групи семи" є Італія, тому вона й приймає саміт. Лідери країн G7 зберуться на курорті Борго-Егнація, що розташований в регіоні Апулія на півдні країни.

Варто зазначити, що цей саміт буде 50-м за рахунком, адже перша зустріч відбулася у 1975 році. Водночас Італія стане країною-господаркою всьоме. "Група семи" раніше проводила переговори у Венеції (1980, 1987), Неаполі (1994), Генуї (2001), Л'Аквілі (2009) і Таорміні (2017).

Ювілейна зустріч G7 триватиме цьогоріч з 13-го по 15 червня. Перший день почнеться з прибуття делегацій у місцеві аеропорти, церемонії відкриття з традиційним спільним фото (о 12:00 за Києвом).

Впродовж наступних днів відбудеться кілька робочих сесій, переговори у різних форматах. 15 червня планується пресконференція та ухвалення Підсумкової декларації.

Голові теми порядку денного

Програма саміту в Італії передбачає 6 робочих сесій з таких тем:

діалог з Африкою, зміна клімату та розвиток;

Близький Схід;

Україна;

Міграція;

Індійсько-Тихоокеанська та економічна безпека;

Сесія із запрошеними державами та міжнародними організаціями з питань Африки, Середземномор’я, штучного інтелекту та енергетики.

Як зазначається на офіційному порталі G7, саміт відбудеться в особливо складний час на міжнародній арені.

Серед головних тем обговорення окрім війни в Україні буде конфлікт на Близькому Сході. Напередодні саміту "Група семи" підтримала план США щодо припинення вогню в Секторі Газа та закликала ХАМАС прийняти його.

Ще однією ключовою темою дебатів стане штучний інтелект. Окремі сесії будуть присвячені міграції, фінансовим питанням і ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Під час зустрічі лідери також обговорять такі глобальні питання, як економічна безпека, енергетичний перехід і захист навколишнього середовища.

Не тільки лідери G7. Учасники зустрічі

На саміт до Італії приїдуть лідери країн та урядів "Великої сімки", керівництво ЄС та запрошені гості.

Основні учасники:

прем'єр-міністр Італії та голова цьогорічної зустрічі – Джорджія Мелоні ;

; президент Франції – Еммануель Макрон ;

; канцлер Німеччини – Олаф Шольц ;

; прем'єр-міністр Великобританії – Ріші Сунак ;

; прем'єр-міністр Канади – Джастін Трюдо ;

; президент США – Джо Байден ;

; прем'єр-міністр Японії – Фуміо Кісіда ;

; керівники Євросоюзу – Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн.

Як спеціальні гості саміт відвідають: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Алжиру

Організації економічного співробітництва та розвитку

Крім того, вперше в історії саміт "Групи семи" відвідає Папа Римський. Понтифік виступить на сесії, присвяченій розвитку штучного інтелекту.

Зеленський на саміті та очікування України

Президент України особисто був присутній на саміті G7 у Японії торік, а 2022-го звернувся до учасників зустрічі "Великої сімки" онлайн. Цьогоріч Володимир Зеленський отримав запрошення від прем'єра Італії Джорджії Мелоні та візьме участь у саміті.

У програмі заходів G7 зазначено наступне:

прибуття Зеленського в Борго-Егнація 13 червня о 15:00 за Києвом.

в Борго-Егнація 13 червня о 15:00 за Києвом. о 15:15 стартує перша частина сесії щодо питання України за участю лідерів G7 та української делегації .

. друга частина сесії почнеться о 16:15 – лише у форматі "Групи семи".

Крім того, у Білому домі офіційно повідомили, що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зустрінуться на полях G7 і після переговорів проведуть пресконференцію.

Як раніше писало Financial Times, результатом зустрічі Байдена та Зеленського може стати підписання угоди про "гарантії безпеки" між країнами. Видання зазначило, що ця угода стане "найважливішою" в серії документів, які Україна вже уклала з країнами-членами НАТО.

Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив плани підписання безпекових угод із США, а також із Японією найближчим часом, але не уточнив, чи станеться це саме на саміті G7.

Щодо очікувань української сторони від саміту в Італії 2024, Никифоров розповів, що на зустрічі обговорюватимуть ключові теми у відносинах з Брюсселем. Також відбудуться переговори у двосторонніх форматах.

Зокрема, зі США говоритимуть про подальше нарощення оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів і кроки, які потрібні для пришвидшення постачання F-16 для України. Крім того, Україна планує обговорити з партнерами питання ППО, яке критично важливе для фронту та мирних міст.

Передача Україні заморожених активів РФ

Країни "Групи семи" протягом тривалого часу ведуть переговори про те, як можна залучити заморожені російські активи на користь України.

Відомо, що наприкінці травня міністри фінансів G7 досягли певного прогресу в обговоренні цього питання. Конкретні рішення можуть ухвалити на саміті лідерів, проте остаточні суми ще не узгоджені. До того ж офіційні особи, які брали участь у переговорах міністрів, висловили обережність, пославшись на складні юридичні та технічні аспекти.

Один із планів, запропонований США, передбачає виділення кредиту Україні на 50 млрд доларів під заставу російських активів. Вашингтон пропонує використати прибуток від заморожених коштів РФ, щоб мати можливість надати більше грошей, а майбутні доходи покриють ці витрати.

США сподіваються, що всі уряди "Групи семи" візьмуть участь у наданні авансового кредиту Україні на 50 млрд доларів, але Вашингтон готовий взяти на себе весь кредит самостійно за умови гарантій ЄС, що активи РФ залишаться заморожені.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 260 млрд євро (281 млрд доларів) коштів російського центрального банку було заморожено в усьому світі. Вони приносять від 3 млрд євро прибутку на рік.

Європейський союз, де перебуває основна частина активів, вже погодився спрямувати щорічний прибуток до спеціального фонду, з якого фінансуватиметься військова допомога Україні.

Загроза російсько-китайських відносин

Підтримка Китаєм російської економіки на тлі війни в Україні – ще одна з пріоритетних тем саміту G7.

Очікується, що світові лідери проведуть ряд закритих зустрічей щодо загрози, яку становить зростаюча китайсько-російська торгівля для війни в Україні.

За даними джерел Reuters, країни G7 планують надіслати китайським банкам "жорстке попередження" щодо наслідків допомоги РФ в обході санкцій за агресію проти України.

Учасники саміту зосередяться на невеликих банках, а не на найбільших фінустановах Китаю. При цьому джерела видання зазначають, що країни "Групи семи" не будуть вживати жодних негайних каральних заходів (блокування доступу до SWIFT, припинення доступу до долара тощо) проти будь-яких китайських банків на саміті.

Планується оприлюднення публічної заяви з "попередженням", зміст якого заздалегідь не розголошується.

Зі свого боку США на саміті G7 планують оголосити про нові значні обмеження та жорсткіший експортний контроль, які будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії вести війну.

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що на зустрічі "Групи семи" обговорять питання підтримки КНР російської оборонно-промислової бази. У співпраці з партнерами в G7 та поза Групою Штати будуть "протистояти неринковій політиці Китаю, яка призводить до шкідливих глобальних ефектів".

При підготовці використовувалися: інформація з офіційного порталу саміту G7 в Італії та сайту Білого дому, публікації CNN, ANSA, Bloomberg, Reuters, Financial Times, заява речника президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.