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Передача пленных осуществляется по маршруту через Минск, - Денисова

Автор: Инна Собора

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО будут передавать пленных украинцев по маршруту через территорию Беларуси. Маршрут будет пролегать через Ростов-на-Дону и Минск в Киев.

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Об этом омбудсмен сказала в комментарии "Радио Свобода".

Речь идет о передаче нескольких украинцев из плена на оккупированном "Донбассе" при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука. Информация о количестве людей постоянно меняется (от четырех до девяти).

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, что будто-то (передавать, - ред.) будут через Майорськ (КПВВ "Майорское", - ред.), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Потом нужно, чтобы это решали уполномоченные органы пропуска", – сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что новой информации относительно передачи пока нет.

Напомним, 20 января появилась информация, что оккупационные власти ОРДЛО передаст Украине в одностороннем порядке 9 человек. Позже стало известно, что передать пленных планируют нардепу Виктору Медведчуку. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое решение ударом по нормандском формата.

Ранее Денисова заявляла, что на сегодня процесс обмена пленными на Донбассе заморожено.

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