Передача данных высокой секретности: военного из Франции обвинили в госизмене в пользу РФ

Фото: флаг Франции (GoodFon.Ru)

Подполковник Сухопутных войск Франции проходил службу на военной базе НАТО в Италии и обвиняется в передаче спецслужбам РФ документов высокой секретности. Ему предъявлены обвинения в государственной измене.

Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает радиостанция Europe 1.

Военный был арестован Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда собирался вернуться в Италию по окончании отпуска. Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности. Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием за передачу (документов. - ред.) или нарушение безопасности", - - подчеркнула Парли, сославшись на секретность расследования.

Напомним, недавно в Норвегии вспыхнул шпионский скандал, в причастности к которому обвинили сотрудника российского посольства.