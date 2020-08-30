ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Передача даних високої секретності: військового з Франції звинуватили у державній зраді на користь РФ

Франція, Неділя 30 серпня 2020 14:42
Передача даних високої секретності: військового з Франції звинуватили у державній зраді на користь РФ
Фото: прапор Франції (GoodFon.Ru)
Автор: Максим Зайченко

Підполковник Сухопутних військ Франції проходив службу на військовій базі НАТО в Італії і звинувачується в передачі спецслужбам РФ документів високої секретності. Йому пред'явлені звинувачення у державній зраді.

Про це повідомила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, передає радіостанція Europe 1.

Військовий був заарештований Головним управлінням внутрішньої безпеки (DGSI) Франції, коли збирався повернутися в Італію після закінчення відпустки. Він утримується під вартою у в'язниці Санте на півдні Парижа.

"Ми прийняли всі необхідні заходи обережності. Можу підтвердити, що старший офіцер перебуває під судовим слідством за передачу (документів. - ред.) або порушення безпеки", - підкреслила Парлі, пославшись на секретність розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Норвегії спалахнув шпигунський скандал, в причетності до якого звинуватили співробітника російського посольства.

До цього уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох російських дипломатів з країни, які причетні до скандалу з загрозою відправлення чеських політиків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФранціяРосійська Федераціядержзрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся