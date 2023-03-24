Перед поїздкою в Пекін. Прем'єр Іспанії закликав прислухатися до Китаю

Сьогодні, 24 березня, прем'єр Іспанії Педро Санчес виступив з прокитайською заявою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
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