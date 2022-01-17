В перечне льготников на газ оказалась кондитерская фирма нардепа Вацака

Согласно данным на сайте "Кондитерского дома "Вацак", фирма занимается производством кондитерских изделий - тортов, конфет и зефира.

В перечне выпускаемой продукции предприятия нет социального хлеба.

Кроме компании действующего депутата, в перечень попали юрлица, у которых выпечка хлеба не является основным видом лицензионной деятельность. В частности ЧП "ТЕА", основная лицензионная деятельность которой - сдача имущества в аренду.

Также как минимум одна из компаний, которую Минагрополитики включило в перечень льготников, изменила специализацию на производство хлеба за 5 дней до аукциона - 12 января. Это днепровское ООО НВФ "Авенсис".

Кроме этого льготы на газ предоставлены концерну "Хлебпром" Виталия Антонова, занимающемся в том числе поставками элитных хлебных изделий для сети АЗС ОККО.