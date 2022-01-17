В перечне льготников на газ оказалась кондитерская фирма нардепа Вацака

Министерство аграрной политики предоставило право на льготный природный газ "Кондитерскому дому "Вацак", принадлежащий народному депутату (группа "Довира") Геннадию Вацаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень компаний, обнародованный министерством.
Согласно данным на сайте "Кондитерского дома "Вацак", фирма занимается производством кондитерских изделий - тортов, конфет и зефира.
В перечне выпускаемой продукции предприятия нет социального хлеба.
Кроме компании действующего депутата, в перечень попали юрлица, у которых выпечка хлеба не является основным видом лицензионной деятельность. В частности ЧП "ТЕА", основная лицензионная деятельность которой - сдача имущества в аренду.
Также как минимум одна из компаний, которую Минагрополитики включило в перечень льготников, изменила специализацию на производство хлеба за 5 дней до аукциона - 12 января. Это днепровское ООО НВФ "Авенсис".
Кроме этого льготы на газ предоставлены концерну "Хлебпром" Виталия Антонова, занимающемся в том числе поставками элитных хлебных изделий для сети АЗС ОККО.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.