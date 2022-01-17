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В перечне льготников на газ оказалась кондитерская фирма нардепа Вацака

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Киев, Понедельник 17 января 2022 15:51
В перечне льготников на газ оказалась кондитерская фирма нардепа Вацака Фото: "Кондитерский дом "Вацак" (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство аграрной политики предоставило право на льготный природный газ "Кондитерскому дому "Вацак", принадлежащий народному депутату (группа "Довира") Геннадию Вацаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень компаний, обнародованный министерством.

Согласно данным на сайте "Кондитерского дома "Вацак", фирма занимается производством кондитерских изделий - тортов, конфет и зефира.

В перечне выпускаемой продукции предприятия нет социального хлеба.
Кроме компании действующего депутата, в перечень попали юрлица, у которых выпечка хлеба не является основным видом лицензионной деятельность. В частности ЧП "ТЕА", основная лицензионная деятельность которой - сдача имущества в аренду.

Также как минимум одна из компаний, которую Минагрополитики включило в перечень льготников, изменила специализацию на производство хлеба за 5 дней до аукциона - 12 января. Это днепровское ООО НВФ "Авенсис".

Кроме этого льготы на газ предоставлены концерну "Хлебпром" Виталия Антонова, занимающемся в том числе поставками элитных хлебных изделий для сети АЗС ОККО.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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