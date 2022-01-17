У переліку пільговиків на газ опинилася кондитерська фірма нардепа Вацака

Міністерство аграрної політики надало право на пільговий природний газ "Кондитерському будинку "Вацак", що належить народному депутату (група "Довіра") Геннадію Вацаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список підприємств, оприлюднений міністерством.

Згідно з даними на сайті "Кондитерського будинку "Вацак", фірма займається виробництвом кондитерських виробів - тортів, цукерок та зефіру.

У переліку продукції підприємства немає соціального хліба.

Окрім компанії чинного депутата, до переліку потрапили юрособи, у яких випічка хліба не є основним видом ліцензійної діяльності. Зокрема ПП "ТЕА", основна ліцензійна діяльність якої - здача майна в оренду.

Також, як мінімум, одна з компаній, яку Мінагрополітики включило до переліку пільговиків, змінила спеціалізацію на виробництво хліба за 5 днів до аукціону - 12 січня. Це дніпровське ТОВ НВФ "Авенсіс".

Окрім цього пільги на газ надані концерну "Хлібпром" Віталія Антонова, який, зокрема, займається постачанням елітних хлібних виробів для мережі АЗС ОККО.