Перебої зі зв'язком, частина міста без води та світла: ситуація у Львові після вибухів

Ранкові вибухи

Інформація про перші вибухи надійшла близько 9:00. За словами мера Андрія Садового, працювали системи протиповітряної оборони.

Станом на 11:30 в області триває повітряна тривога. Людей просять залишатися у безпечних укриттях.

Куди прилетіло

Наразі відомо про вибух на об'єкті критичної інфраструктури. В результаті через відсутність електропостачання тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ (теплових електроцентралей).

Як заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в області. Наразі залишається загроза нових ударів.

Загалом прилетіло щонайменше 15 ракет, частина з них збили засоби ППО.

Немає світла та води

Через зупинку ТЕЦ не подається гаряча вода, частина Львова залишається без світла, зокрема на дорогах не працюють світлофори. Після повітряного завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

Міська влада намагається вийти із ситуації за допомогою резервних генераторів, які запустили на насосних станціях. Таким чином, найближчим часом основні проблеми із водопостачанням будуть вирішені.

Перебої зі зв'язком

Після вибухів у місті є проблеми з мобільним зв'язком. Мер Андрій Садовий обіцяє, що оператори найближчим часом поновлять нормальну роботу.

Як працюють школи

Сьогодні у Львові усі школи працюватимуть дистанційно. Як очікується, онлайн-урок має розпочатися за годину після відбою повітряної тривоги.