PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК

PepsiCo

PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

За даними НАЗК, на території Росії PepsiCo має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів на території РФ.

PepsiCo збільшила свої доходи у РФ у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ "Пепсико Холдингс" за 2022 рік виросла до 2,59 млрд доларів, зокрема, чистий прибуток виріс на 333% до 525 млн доларів. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад 115 млн доларів.

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв на Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв 7Up та Mirinda під брендами Evervess та Frustyle відновилося. У березні 2023 року, відновилося виробництво напою Pepsi.

"На відсутність щирих намірів покидати російський ринок вказує також те, що на кар’єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій в РФ", - йдеться в повідомленні.

Mars

Mars відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси. Основні торгові марки - Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

Mars працює на Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора 2,5 млрд доларів, створила понад 6 тис. робочих місць та має на території Росії 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії. Проте, фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком. Виторг ТОВ "Марс" за 2022 рік виросла до 2,45 млрд доларів, чистий прибуток виріс на 59% до 377 млн доларів, податків сплачено до бюджету РФ на понад 93 млн доларів.

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ "Марс" публікує оголошення про набір нового персоналу (понад 100 актуальних вакансій).

Перелік НАЗК

Нагадаємо, що НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.

Список "Міжнародних спонсорів війни" є репутаційним інструментом для досягнення доброченості ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста.