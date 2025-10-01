ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

People Power 2025: форум від OLX Робота об’єднає експертів ринку праці

Середа 01 жовтня 2025 11:43 promo
UA EN RU
People Power 2025: форум від OLX Робота об’єднає експертів ринку праці Фото: форум People Power 2025 от OLX Робота (svoi-liudy.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

7 жовтня 2025 року в Києві відбудеться 3-й щорічний івент від OLX Робота: "People Power.Майбутнє праці для всіх та кожного", спікерами якого будуть топові експерти у темі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз форуму.

Учасники People Power матимуть можливість отримати експертну думку від HR-фахівців, юристів, психологів та соціологів. Прослухати аналіз ключових викликів та можливостей для розвитку людського капіталу в найближче десятиліття.

Учасники

На форумі People Power очікується понад 300 учасників офлайн і 500 онлайн, а також понад 15 топових спікерів, серед яких:

  • Марія Абдулліна - керівниця платформи OLX Робота;

  • Уляна Пчолкіна - громадська діячка, Заступниця голови правління ГО "Група активної реабілітації", Голова Правління ГС "Ліга сильних";

  • Масі Найєм - засновник та партнер компанії "Miller law firm";

  • Ольга Безпалько - керівниця з питань різноманіття та інклюзії в ПриватБанк;

  • Наталія Бабич - начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренду роботодавця UKRNAFTA.

У 2025 році на форумі вперше разом від OLX Робота та ГО "Точка опори ЮА" буде реалізована ініціатива - спеціальна відзнака для компаній, які впроваджують принципи інклюзії, підтримують різноманіття та створюють безпечні умови для кожної людини.

Як долучитися до форуму

Долучитися до People Power можна у двох форматах: офлайн - у Києві, придбавши квиток, або безкоштовно онлайн. Трансляція буде відкрита з будь-якого куточка України чи світу.

Детальніше про івент та запрошених гостей за посиланням: https://svoi-liudy.com.ua/people-power/

"People Power - це більше ніж форум. Це точка збору тих, хто визначає майбутнє праці в Україні", - зазначають організатори.

Партнери форуму: Моршинська, Європейська Бізнес Асоціація (EBA), Вчасно, Maison Castel (France), Delicia. Медійну підтримку забезпечують РБК-Україна, Перший Бізнесовий Biz, Delo.ua, Хмарочос та Hromadske.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
Новини
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні