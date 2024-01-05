У Пентагоні заявили, що можуть виділити Україні 4,2 млрд доларів: у чому складність

"У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 млрд доларів з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", - сказав Райдер.

Відповідаючи на уточнююче питання, він додав, що кошти на виділення допомоги витрачені. Йдеться про президентську програму передачі озброєнь (PDA), яка передбачає відправку зброї зі складів.

Райдер також повідомив про роботу з Конгресом із цього питання. Пентагон закликав ухвалити запропонований Білим домом проект про додаткове фінансування.

Ситуація за допомогою США для України

Раніше вчора, 4 січня, у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Також повідомлялося, що 27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати найближчим часом.