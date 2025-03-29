У Пентагоні скоротять тисячі співробітників: в чому причина

"Кінцевим результатом стане скорочення кількості штатних посад цивільних службовців", - йдеться в заяві Міноборони з посиланням на меморандум.

Bloomberg уточнює, що в лютому Пентагон оголосив про плани звільняти від 5% до 8% своїх цивільних службовців. Гегсет тим часом підтвердив свою рішучість приєднається до кампанії президента США Дональда Трампа зі скорочення федеральної робочої сили. Також це відбувається в рамках спроб федерального уряду скоротити витрати.

Наразі в Пентагоні працюють близько 950 тисяч цивільних осіб. Це говорить про те, що скорочення можуть торкнутися до 76 тисяч осіб. Однак, у п'ятничній службовій записці не вказано цільовий відсоток звільнень у департаменті.

В опублікованому меморандумі Гегсет закликає впровадити програму відкладеної відставки і пропозицію добровільного виходу на пенсію цивільним службовцям, які мають на це право. Він також доручив керівникам Міноборони надати йому "пропоновану організаційну структуру майбутнього стану" їхніх департаментів до 11 квітня.