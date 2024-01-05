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У Пентагоні розповіли, коли українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16

П'ятниця 05 січня 2024 01:23
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У Пентагоні розповіли, коли українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16 Фото: українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16 у США до кінця 2024 року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські льотчики можуть завершити навчання на літаках F-16 у Сполучених Штатах до кінця 2024 року.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

Райдер наголосив, що щодня група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Арізона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – ред.) може тривати від п'яти до восьми місяців. Я очікую, що десь до кінця року українські пілоти завершать навчання, але конкретніших термінів назвати не можу ", - зазначив речник Пентагону.

Раніше наголошувалося, що українці на авіабазі в Аризоні вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторіях та на тренажерах, після чого мають перейти до польотів.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку саме очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає не менше 61 літака з Данії та Нідерландів.

При цьому кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

7 листопада Нідерланди відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоби ефективно захистити повітряний простір країни.

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