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У Пентагоні анонсували масштабну хвилю перейменувань: що відомо

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Вашингтон, П'ятниця 06 січня 2023 07:20
У Пентагоні анонсували масштабну хвилю перейменувань: що відомо Фото: Пентагон анонсував масштабну хвилю перейменувань (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У США перейменують назви військових баз та кораблів, які були названі на честь генералів Армії Конфедерації часів Громадянської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Тепер назви, які увічнювали пам'ять Конфедеративних Штатів Америки або будь-яку людину, яка добровільно служила в Армії Конфедерації, приберуть із установ, баз та військової техніки.

Зокрема, ВМС перейменують крейсер USS Chancellorsville, названий на честь битви під Чанселорсвіллем під час Громадянської війни у США. Також перейменують дослідницьке судно USNS Maury, присвячене американському океанографу та морському офіцеру Метью-Фонтейну Морі, який спочатку воював за США, а потім приєднався до конфедератів.

Базу "Форт Беннінг", названу на честь генерала Конференції Генрі Беннінга, перейменують на "Форт Мур". "Форт Гордон" перейменують на честь президента США Дуайта Ейзенхауера, який був головнокомандувачем Антигітлерівської коаліції в Європі.

У Пентагоні пояснили, що під час Першої світової війни уряд назвав деякі американські бази на честь офіцерів Конфедерації, щоб заручитись підтримкою жителів Півдня.

Раніше ми писали, що США підписали контракт на суму понад 1 млрд доларів з компанією Lockheed Martin, яка виробляє літаки, крилаті ракети та авіаційне озброєння.

Також раніше Міноборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що магніт, що використовується в двигуні, був вироблений з неліцензованої китайської сировини.

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