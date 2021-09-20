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В Пентагоне заявили о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды"

Автор: Дмитрий Левицкий

Американские военные нанесли удар по территории Сирии. В результате удара был ликвидирован один из главарей террористической организации "Аль-Каида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби.

По словам Кирби, о нанесении удара сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Удар был нанесен вблизи сирийского города Идлиб.

"Удар возле Идлиба нанесли по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. Пока нет оснований считать, что есть потери среди гражданского населения", - сказал представитель Пентагона.

До этого различные СМИ сообщали, что беспилотник нанес удар по автомобилю на территории Сирии. В автомобиле, как писали СМИ, ехали трое террористов "Аль-Каиды".

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиСирияАль-Каида