В Пентагоне заявили о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды"

Американские военные нанесли удар по территории Сирии. В результате удара был ликвидирован один из главарей террористической организации "Аль-Каида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби.

По словам Кирби, о нанесении удара сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Удар был нанесен вблизи сирийского города Идлиб.

"Удар возле Идлиба нанесли по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. Пока нет оснований считать, что есть потери среди гражданского населения", - сказал представитель Пентагона.

До этого различные СМИ сообщали, что беспилотник нанес удар по автомобилю на территории Сирии. В автомобиле, как писали СМИ, ехали трое террористов "Аль-Каиды".